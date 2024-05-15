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Аква Солин Силвер спрей назальный 15 мл - Днепр (Днепропетровск) (884759) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
169,95
Экономия: -14,74 грн
155,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (10)
166,58
Экономия: -11,37 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
168,99
Экономия: -13,78 грн
155,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (8)
166,08
Экономия: -10,87 грн
155,21 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
168,29
Экономия: -13,08 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
170,77
Экономия: -15,56 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
167,09
Экономия: -11,88 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
166,45
Экономия: -11,24 грн
155,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
168,50
Экономия: -13,29 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
168,94
Экономия: -13,73 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
169,14
Экономия: -13,93 грн
155,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (4)
171,17
Экономия: -15,96 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (6)
169,90
Экономия: -14,69 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
170,93
Экономия: -15,72 грн
155,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
170,83
Экономия: -15,62 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
167,26
Экономия: -12,05 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (7)
167,49
Экономия: -12,28 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
167,86
Экономия: -12,65 грн
155,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
171,17
Экономия: -15,96 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (8)
170,21
Экономия: -15,00 грн
155,21 грн