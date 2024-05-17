Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Запорожье (97985) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Запорожье, ул. Ладожская, 4
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Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
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Запорожье, ул. Чумаченко, 34
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Запорожье, ул. Рубана, 23-А
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Вольнянск, пер. Торговый, 17
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Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
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Марганец, ул. Лермонтова, 29
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Днепр, бульв. Платонова, 3-А
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Днепр, ж/м Тополь-1, 15
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Днепр, ул. Пастера, 2
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Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
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Днепр, ул. Березинская, 23-А
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Покров, ул. Центральная, 39-А
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Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
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Апостолово, ул. Центральная, 68
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Пятихатки, ул. Александрийская, 55
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Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
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Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
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Кривой Рог, просп. Победы, 35
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Сахновщина, ул. Центральная, 8