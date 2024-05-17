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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Запорожье (97985) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: таблетки диспергируемые (1)
332,99
Экономия: -36,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: таблетки диспергируемые (4)
348,99
Экономия: -52,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 23-А
Всего: таблетки диспергируемые (6)
352,99
Экономия: -56,13 грн
296,86 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Торговый, 17
Всего: упаковка (1)
375,99
Экономия: -79,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: таблетки диспергируемые (4)
398,99
Экономия: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
353,99
Экономия: -57,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: таблетки диспергируемые (1)
373,99
Экономия: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: таблетки диспергируемые (6)
352,99
Экономия: -56,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: таблетки диспергируемые (3)
332,99
Экономия: -36,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: таблетки диспергируемые (1)
339,99
Экономия: -43,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
Всего: таблетки диспергируемые (3)
352,99
Экономия: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
Всего: таблетки диспергируемые (6)
338,99
Экономия: -42,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
Всего: таблетки диспергируемые (3)
347,99
Экономия: -51,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
Всего: таблетки диспергируемые (3)
352,99
Экономия: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
Всего: таблетки диспергируемые (4)
323,99
Экономия: -27,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 29/46
Всего: таблетки диспергируемые (4)
347,99
Экономия: -51,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
Всего: упаковка (1)
331,99
Экономия: -35,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
331,99
Экономия: -35,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (1)
398,99
Экономия: -102,13 грн
296,86 грн