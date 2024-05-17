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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Одесса (97985) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: таблетки диспергируемые (6)
347,99
Экономия: -51,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: таблетки диспергируемые (4)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: таблетки диспергируемые (6)
348,99
Экономия: -52,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: таблетки диспергируемые (1)
352,99
Экономия: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Космонавтов, 1
Всего: таблетки диспергируемые (3)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: таблетки диспергируемые (3)
338,99
Экономия: -42,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: таблетки диспергируемые (3)
331,99
Экономия: -35,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: таблетки диспергируемые (6)
339,99
Экономия: -43,13 грн
296,86 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
Всего: упаковка (1)
323,99
Экономия: -27,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
Всего: таблетки диспергируемые (3)
357,99
Экономия: -61,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 1
Всего: таблетки диспергируемые (7)
352,99
Экономия: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Раздельная, ул. Европейская, 1-А
Всего: таблетки диспергируемые (6)
387,99
Экономия: -91,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
375,99
Экономия: -79,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: таблетки диспергируемые (3)
352,99
Экономия: -56,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: таблетки диспергируемые (6)
347,99
Экономия: -51,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: таблетки диспергируемые (3)
394,99
Экономия: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
Всего: таблетки диспергируемые (9)
323,99
Экономия: -27,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
Всего: таблетки диспергируемые (7)
331,99
Экономия: -35,13 грн
296,86 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -29,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
Всего: таблетки диспергируемые (6)
329,99
Экономия: -33,13 грн
296,86 грн