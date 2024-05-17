Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Одесса (97985) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Одесса, ул. Преображенская, 29
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Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Аптека бам
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Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
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Одесса, ул. Филатова Академика, 80
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Одесса, ул. Космонавтов, 1
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Всего: таблетки диспергируемые (3)
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Одесса, ул. Филатова Академика, 2
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Всего: таблетки диспергируемые (3)
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Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
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Аптека бам
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Одесса, ул. Палия Семена, 118
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Овидиополь, ул. Шевченко Тараса, 226
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Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
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Всего: таблетки диспергируемые (7)
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Раздельная, ул. Привокзальная, 1
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Всего: таблетки диспергируемые (6)
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Раздельная, ул. Европейская, 1-А
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Очаков, ул. Спасская, 8
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Всего: таблетки диспергируемые (3)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
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Всего: таблетки диспергируемые (6)
Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Подорожник
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Всего: таблетки диспергируемые (3)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Подорожник
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Всего: таблетки диспергируемые (9)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
Подорожник
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Всего: таблетки диспергируемые (7)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
Подорожник
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Всего: таблетки диспергируемые (6)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К