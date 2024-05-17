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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Львов (97985) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: таблетки диспергируемые (1)
404,99
Экономия: -108,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: таблетки диспергируемые (3)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: таблетки диспергируемые (3)
394,99
Экономия: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: таблетки диспергируемые (4)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: таблетки диспергируемые (6)
347,99
Экономия: -51,13 грн
296,86 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
Всего: таблетки диспергируемые (1)
373,99
Экономия: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: таблетки диспергируемые (3)
343,99
Экономия: -47,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Промышленая, 50
Всего: таблетки диспергируемые (4)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: таблетки диспергируемые (3)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
Всего: упаковка (1)
348,99
Экономия: -52,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
Всего: упаковка (1)
373,99
Экономия: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Великий Любень, ул. Львовская, 106-А
Всего: упаковка (1)
394,99
Экономия: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Городок, ул. Перемышльская, 5-З
Всего: таблетки диспергируемые (3)
398,99
Экономия: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
Всего: упаковка (1)
357,99
Экономия: -61,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, ул. Сечевых Стрельцов, 1
Всего: упаковка (1)
366,99
Экономия: -70,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: таблетки диспергируемые (1)
373,99
Экономия: -77,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: таблетки диспергируемые (1)
331,99
Экономия: -35,13 грн
296,86 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: таблетки диспергируемые (6)
326,99
Экономия: -30,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Львовская, 27-А
Всего: таблетки диспергируемые (7)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: таблетки диспергируемые (1)
390,99
Экономия: -94,13 грн
296,86 грн