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Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Харьков (97985) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3-А
Всего: таблетки диспергируемые (9)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: таблетки диспергируемые (3)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
Всего: таблетки диспергируемые (2)
394,99
Экономия: -98,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: таблетки диспергируемые (3)
373,99
Экономия: -77,13 грн
296,86 грн
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Всего: упаковка (1)
366,99
Экономия: -70,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: таблетки диспергируемые (4)
366,99
Экономия: -70,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 5
Всего: упаковка (1)
375,99
Экономия: -79,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
Всего: таблетки диспергируемые (6)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Краснокутск, ул. Мира, 141-А
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: таблетки диспергируемые (4)
394,99
Экономия: -98,13 грн
296,86 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 87
Всего: таблетки диспергируемые (9)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (1)
398,99
Экономия: -102,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -37,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: таблетки диспергируемые (6)
332,99
Экономия: -36,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 22
Всего: упаковка (1)
339,99
Экономия: -43,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Тростянец, ул. Вознесенская, 12-А
Всего: таблетки диспергируемые (1)
363,99
Экономия: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 53-А
Всего: таблетки диспергируемые (3)
384,99
Экономия: -88,13 грн
296,86 грн