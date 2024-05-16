Амоксиклав® Квиктаб таблетки диспергируемые 875 мг + 125 мг блистер, №10 - Харьков (97985) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, просп. Славы, 3-А
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Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
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Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
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Харьков, ул. Библика, 1-Б
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Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
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Дергачи, ул. Вокзальная, 72
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Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
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Змиев, ул. Административная, 5
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Слобожанское, ул. Закоры, 11
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Краснокутск, ул. Мира, 141-А
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Кегичевка, ул. Мира, 30-А
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Красноград, ул. Шиндлера, 87
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Сахновщина, ул. Центральная, 8
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Ахтырка, ул. Победы, 11
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
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Ахтырка, пер. Харьковский, 3
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Всего: упаковка (1)
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Тростянец, ул. Благовещенская, 22
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