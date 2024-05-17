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Аква Солин Кидс спрей назальный 20 мл - Запорожье (881480) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (15)
83,57
Экономия: -6,94 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (50)
82,63
Экономия: -6,00 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
82,51
Экономия: -5,88 грн
76,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
82,07
Экономия: -5,44 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (13)
83,24
Экономия: -6,61 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (9)
82,09
Экономия: -5,46 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (45)
84,00
Экономия: -7,37 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (11)
83,42
Экономия: -6,79 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
82,02
Экономия: -5,39 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (15)
83,77
Экономия: -7,14 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
84,02
Экономия: -7,39 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
82,81
Экономия: -6,18 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
82,46
Экономия: -5,83 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (7)
82,44
Экономия: -5,81 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (4)
82,22
Экономия: -5,59 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (26)
82,03
Экономия: -5,40 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (47)
84,02
Экономия: -7,39 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (8)
83,24
Экономия: -6,61 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (9)
82,80
Экономия: -6,17 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (17)
82,56
Экономия: -5,93 грн
76,63 грн