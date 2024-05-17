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Аква Солин Кидс спрей назальный 20 мл - Львов (881480) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (9)
82,72
Экономия: -6,09 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
83,08
Экономия: -6,45 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (17)
83,04
Экономия: -6,41 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (53)
82,02
Экономия: -5,39 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (60)
83,18
Экономия: -6,55 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
83,61
Экономия: -6,98 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (17)
82,34
Экономия: -5,71 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (11)
83,17
Экономия: -6,54 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (11)
82,29
Экономия: -5,66 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (5)
84,47
Экономия: -7,84 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (33)
81,41
Экономия: -4,78 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (2)
81,63
Экономия: -5,00 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (8)
82,58
Экономия: -5,95 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (18)
81,99
Экономия: -5,36 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (49)
82,34
Экономия: -5,71 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (63)
82,40
Экономия: -5,77 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (11)
84,03
Экономия: -7,40 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (19)
83,26
Экономия: -6,63 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (7)
81,40
Экономия: -4,77 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (3)
84,10
Экономия: -7,47 грн
76,63 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом