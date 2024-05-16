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Аква Солин Кидс спрей назальный 20 мл - Киев (881480) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
83,48
Экономия: -6,85 грн
76,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (3)
84,23
Экономия: -7,60 грн
76,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (5)
82,10
Экономия: -5,47 грн
76,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (7)
81,73
Экономия: -5,10 грн
76,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (4)
82,59
Экономия: -5,96 грн
76,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (5)
81,50
Экономия: -4,87 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
83,42
Экономия: -6,79 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (7)
83,13
Экономия: -6,50 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (3)
83,62
Экономия: -6,99 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (4)
84,44
Экономия: -7,81 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (7)
83,01
Экономия: -6,38 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
83,72
Экономия: -7,09 грн
76,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (3)
82,67
Экономия: -6,04 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
82,13
Экономия: -5,50 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (5)
81,46
Экономия: -4,83 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (5)
83,19
Экономия: -6,56 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (3)
84,46
Экономия: -7,83 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (2)
84,48
Экономия: -7,85 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (1)
82,59
Экономия: -5,96 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (3)
84,07
Экономия: -7,44 грн
76,63 грн