Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиДругие средства по уходу за слизистыми оболочкамиАква Солин КидсЦены в аптеках

Аква Солин Кидс спрей назальный 20 мл - Харьков (881480) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (11)
83,20
Экономия: -6,57 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (17)
82,63
Экономия: -6,00 грн
76,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (12)
82,73
Экономия: -6,10 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
83,29
Экономия: -6,66 грн
76,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (20)
82,78
Экономия: -6,15 грн
76,63 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (19)
84,28
Экономия: -7,65 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (25)
83,93
Экономия: -7,30 грн
76,63 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (6)
83,87
Экономия: -7,24 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
83,49
Экономия: -6,86 грн
76,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (17)
83,23
Экономия: -6,60 грн
76,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (6)
83,61
Экономия: -6,98 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (11)
83,07
Экономия: -6,44 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (31)
82,61
Экономия: -5,98 грн
76,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (93)
83,98
Экономия: -7,35 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (15)
81,77
Экономия: -5,14 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (8)
84,05
Экономия: -7,42 грн
76,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (4)
83,98
Экономия: -7,35 грн
76,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (16)
82,50
Экономия: -5,87 грн
76,63 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (23)
81,61
Экономия: -4,98 грн
76,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
81,39
Экономия: -4,76 грн
76,63 грн