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Аффида плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (883564) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
152,85
Экономия: -21,61 грн
131,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
146,80
Экономия: -17,64 грн
129,16 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
202,40
Экономия: -76,80 грн
125,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
147,27
Экономия: -21,36 грн
125,91 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
169,40
Экономия: -43,80 грн
125,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
122,27 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
143,99
Экономия: -16,90 грн
127,09 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4)
188,40
Экономия: -62,80 грн
125,60 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
171,40
Экономия: -45,80 грн
125,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
180,00
Экономия: -54,40 грн
125,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
143,24
Экономия: -13,93 грн
129,31 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3)
177,20
Экономия: -51,60 грн
125,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
132,08 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
148,20
Экономия: -17,44 грн
130,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
159,03
Экономия: -28,95 грн
130,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
143,99
Экономия: -16,90 грн
127,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
151,32
Экономия: -21,49 грн
129,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
116,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
156,70
Экономия: -31,10 грн
125,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
151,88
Экономия: -21,06 грн
130,82 грн