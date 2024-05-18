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Бальзам для ног при диабете Happy feet бальзам 75 мл - Запорожье (880150) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
174,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
172,74 грн
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Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
173,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
172,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
172,93 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 28-Б
Всего: упаковка (2)
173,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
173,17 грн
В других городах:
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Томаковка, ул. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
173,05 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
173,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
172,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
175,75 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
173,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
173,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
174,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (2)
174,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (2)
174,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Логистическая, 7-А
Всего: упаковка (2)
172,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (2)
172,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 47-А
Всего: упаковка (2)
172,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
173,30 грн