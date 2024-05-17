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Бальзам для ног при диабете Happy feet бальзам 75 мл - Одесса (880150) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
173,99 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
173,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
172,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
176,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
189,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Венера
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Армейская, 8
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
173,61 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (2)
166,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
172,41 грн
Виталина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Приморская
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Академическая, 11
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Татьяна
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Левитана, 119
Всего: упаковка (1)
166,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (1)
173,85 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
166,70 грн