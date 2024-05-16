Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногБальзам для ног при диабете Happy feetЦены в аптеках

Бальзам для ног при диабете Happy feet бальзам 75 мл - Киев (880150) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
172,51 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
174,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
182,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
146,72
Экономия: -23,64 грн
123,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
152,20
Экономия: -18,37 грн
133,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
148,67
Экономия: -15,76 грн
132,91 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
174,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
176,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
173,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (2)
174,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
173,39 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
181,56 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
175,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 36
Всего: упаковка (2)
173,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
175,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 16-Б
Всего: упаковка (2)
172,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
159,67
Экономия: -26,19 грн
133,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
142,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (3)
172,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
172,36 грн