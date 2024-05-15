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Бальзам для ног при диабете Happy feet бальзам 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (880150) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
174,60 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
173,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
173,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
172,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-Л
Всего: упаковка (2)
174,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (2)
174,55 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Логистическая, 7-А
Всего: упаковка (2)
172,69 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
173,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
151,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
172,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
173,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 41-Д
Всего: упаковка (2)
172,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-Д
Всего: упаковка (2)
172,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 23-Е
Всего: упаковка (1)
172,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кринички, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (2)
172,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепровское, ул. Центральная, 19/3
Всего: упаковка (2)
173,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (1)
173,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
174,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Пушкаревка, ул. Центральная, 28-А
Всего: упаковка (2)
173,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
173,74 грн