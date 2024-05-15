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Аргинин К & Здоровье таблетки 500 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (853458) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
120,82 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
120,35 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
121,20 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (1)
150,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
119,26 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
131,99
Экономия: -25,99 грн
106,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
116,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (1)
118,83 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
112,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
112,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
138,00
Экономия: -30,60 грн
107,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
112,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
112,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,20 грн