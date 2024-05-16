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MDC Витамин C Цинк Витамин D таблетки шипучие туба пластиковая, №20 - Львов (873844) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
248,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
248,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
248,00 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
263,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
248,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
248,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
248,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
270,13
Экономия: -34,72 грн
235,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
248,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
248,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
248,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
248,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
248,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
248,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
248,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
248,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
248,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
231,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
248,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
248,00 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом