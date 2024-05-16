Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ восстанавливающий тм Elfa Pharm серии Atopi MedЦены в аптеках

Бальзам для губ восстанавливающий тм Elfa Pharm серии Atopi Med бальзам для губ 15 мл - Киев (880652) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
141,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
141,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (2)
132,72 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
141,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
130,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
141,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (1)
141,52 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
Всего: упаковка (1)
130,69 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
141,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
141,10 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (83)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
141,10 грн