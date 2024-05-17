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Алкарнит раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл, №5 - Запорожье (869774) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
566,96
Экономия: -97,59 грн
469,37 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
518,32
Экономия: -52,82 грн
465,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
420,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
541,99
Экономия: -83,45 грн
458,54 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
525,00
Экономия: -71,00 грн
454,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
499,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
516,99
Экономия: -58,45 грн
458,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
527,67
Экономия: -61,50 грн
466,17 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
532,64
Экономия: -63,44 грн
469,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
499,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: раствор для инъекций (4)
575,00
Экономия: -121,00 грн
454,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
515,79
Экономия: -38,04 грн
477,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
499,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
499,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
499,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
499,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: раствор для инъекций (4)
506,99
Экономия: -48,45 грн
458,54 грн