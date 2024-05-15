Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки комплексного действияБи ХеппиЦены в аптеках

Би Хеппи капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (873349) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), капсулы (1)
395,14
Экономия: -41,78 грн
353,36 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
355,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
483,60
Экономия: -149,70 грн
333,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
405,26
Экономия: -51,22 грн
354,04 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
385,82
Экономия: -31,80 грн
354,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
415,93
Экономия: -90,60 грн
325,33 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
355,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
401,01
Экономия: -46,99 грн
354,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (3)
328,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
383,56
Экономия: -29,35 грн
354,21 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
391,75
Экономия: -51,80 грн
339,95 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
382,97
Экономия: -56,28 грн
326,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
386,58
Экономия: -61,24 грн
325,34 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
388,02
Экономия: -33,33 грн
354,69 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
407,77
Экономия: -68,13 грн
339,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
413,43
Экономия: -73,79 грн
339,64 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
382,30
Экономия: -40,44 грн
341,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (4)
392,55
Экономия: -50,69 грн
341,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
383,97
Экономия: -50,81 грн
333,16 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (3)
378,39
Экономия: -45,23 грн
333,16 грн