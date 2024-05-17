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Skinormil тоник очищающий линия А флакон 200 мл - Запорожье (881542) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
432,00
Экономия: -62,00 грн
370,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
505,06
Экономия: -93,22 грн
411,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
498,77
Экономия: -86,93 грн
411,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
508,08
Экономия: -96,24 грн
411,84 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
454,00
Экономия: -84,00 грн
370,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (2)
513,22
Экономия: -59,62 грн
453,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
499,87
Экономия: -88,03 грн
411,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
499,20
Экономия: -87,36 грн
411,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (2)
510,72
Экономия: -37,92 грн
472,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
454,00
Экономия: -84,00 грн
370,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
432,00
Экономия: -62,00 грн
370,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
416,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
511,15
Экономия: -99,31 грн
411,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (2)
435,56 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (2)
414,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
463,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
428,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
512,30
Экономия: -100,46 грн
411,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
504,62
Экономия: -95,88 грн
408,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
433,83 грн