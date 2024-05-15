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Skinormil тоник очищающий линия А флакон 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (881542) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
502,46
Экономия: -71,27 грн
431,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
466,70
Экономия: -82,95 грн
383,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
405,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
463,33 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
433,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
511,30
Экономия: -105,56 грн
405,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
428,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
509,09
Экономия: -103,42 грн
405,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
476,89
Экономия: -74,37 грн
402,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (2)
429,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
504,24
Экономия: -87,41 грн
416,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
511,97
Экономия: -94,82 грн
417,15 грн
В других городах:
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
436,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
465,48 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
432,00
Экономия: -62,00 грн
370,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
434,83 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
454,00
Экономия: -84,00 грн
370,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
499,15
Экономия: -87,31 грн
411,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
512,40
Экономия: -81,84 грн
430,56 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
454,00
Экономия: -84,00 грн
370,00 грн