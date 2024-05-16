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Skinormil гель локальный линия А туба 15 мл - Киев (881544) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
445,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
464,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
416,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
443,36 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
518,00
Экономия: -15,54 грн
502,46 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
392,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
483,00
Экономия: -14,49 грн
468,51 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
518,00
Экономия: -15,54 грн
502,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
365,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
365,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
425,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
490,16
Экономия: -75,40 грн
414,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
451,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (1)
402,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
Всего: упаковка (1)
451,03 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
Всего: упаковка (1)
392,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
442,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
392,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
412,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (1)
442,88 грн