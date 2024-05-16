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Rilastil Multirepair крем антивозрастной восстанавливающий для губ и зоны вокруг глаз 15 мл - Харьков (869136) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
1331,69 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1319,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1330,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1316,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
1330,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
1325,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
1320,56 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
1327,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
1320,45 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
1042,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
1321,81 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
1329,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (1)
1265,10 грн