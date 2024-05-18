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Артимар капсулы, №120 - Запорожье (879690) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1114,99
Экономия: -105,19 грн
1009,80 грн
В других городах:
Аптека бам
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Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
1133,99
Экономия: -124,19 грн
1009,80 грн
Аптека низких цен
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Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (1)
1134,48
Экономия: -44,58 грн
1089,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Всего: упаковка (1)
1138,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
Всего: упаковка (1)
1155,60
Экономия: -130,62 грн
1024,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 24 мин
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (2)
1088,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
1262,26
Экономия: -123,76 грн
1138,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
Всего: упаковка (1)
1138,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
Всего: упаковка (1)
1133,37
Экономия: -108,74 грн
1024,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
1175,44
Экономия: -60,54 грн
1114,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (2)
1138,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
Всего: упаковка (1)
1216,53
Экономия: -125,15 грн
1091,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 23
Всего: упаковка (1)
1088,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (2)
1138,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (2)
1171,99
Экономия: -162,19 грн
1009,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
Всего: упаковка (3)
1162,59
Экономия: -72,59 грн
1090,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
Всего: упаковка (1)
1138,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (2)
1127,37
Экономия: -72,37 грн
1055,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (4)
1123,15
Экономия: -68,15 грн
1055,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Кострова Давида, 77
Всего: упаковка (1)
1088,99 грн