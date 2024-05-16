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Антгелиос UVmune 400 флюид солнцезащитный для чувствительной кожи лица тм "La Roche-Posay" SPF 50+ 50 мл - Харьков (879621) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
682,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-Б
Всего: упаковка (5)
728,77 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
682,40 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
695,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (1)
695,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (2)
761,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 66
Всего: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 4-Н
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (2)
668,80 грн