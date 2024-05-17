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Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыL-КверцетЦены в аптеках

L-Кверцет жидкость флакон 100 мл, №1 - Запорожье (879404) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
405,65
Экономия: -22,17 грн
383,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
399,08
Экономия: -15,02 грн
384,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
414,55
Экономия: -21,98 грн
392,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
402,37
Экономия: -14,88 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
408,30
Экономия: -20,81 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
401,38
Экономия: -17,32 грн
384,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
400,30
Экономия: -16,80 грн
383,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
419,27
Экономия: -24,25 грн
395,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
403,75
Экономия: -16,05 грн
387,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (2)
408,61
Экономия: -13,59 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
412,60
Экономия: -17,58 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
414,10
Экономия: -19,08 грн
395,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
404,29
Экономия: -16,59 грн
387,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
389,93
Экономия: -23,01 грн
366,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
409,80
Экономия: -22,10 грн
387,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
405,94
Экономия: -22,07 грн
383,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
368,86
Экономия: -20,22 грн
348,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
401,19
Экономия: -17,13 грн
384,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
403,72
Экономия: -19,66 грн
384,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (5)
402,72
Экономия: -15,23 грн
387,49 грн