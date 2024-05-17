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Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыL-КверцетЦены в аптеках

L-Кверцет жидкость флакон 100 мл, №1 - Одесса (879404) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (6)
400,17
Экономия: -17,38 грн
382,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
397,26
Экономия: -14,40 грн
382,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
461,08
Экономия: -28,14 грн
432,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
425,99
Экономия: -41,90 грн
384,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 159
Всего: упаковка (3)
419,35
Экономия: -24,33 грн
395,02 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 72-П
Всего: упаковка (2)
376,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (1)
409,32
Экономия: -16,76 грн
392,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Измаил, ул. Авраамовская, 57/2
Всего: упаковка (1)
403,15
Экономия: -19,67 грн
383,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, ул. Патриотов, 10-А
Всего: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (4)
422,32
Экономия: -27,30 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1)
419,89
Экономия: -27,32 грн
392,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-А
Всего: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
414,26
Экономия: -19,24 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: упаковка (2)
412,20
Экономия: -17,18 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (3)
419,99
Экономия: -24,97 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (4)
410,00
Экономия: -22,51 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
Всего: упаковка (3)
414,54
Экономия: -27,05 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (2)
402,39
Экономия: -18,91 грн
383,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
411,82
Экономия: -24,33 грн
387,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (2)
404,25
Экономия: -20,75 грн
383,50 грн