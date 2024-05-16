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Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыL-КверцетЦены в аптеках

L-Кверцет жидкость флакон 100 мл, №1 - Львов (879404) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
Всего: упаковка (1)
409,49
Экономия: -25,40 грн
384,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 01 мин
Тернополь, ул. Будного Степана, 32-А
Всего: упаковка (1)
397,79
Экономия: -13,70 грн
384,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Б
Всего: упаковка (3)
435,99
Экономия: -51,90 грн
384,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: упаковка (2)
421,13
Экономия: -26,11 грн
395,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 58
Всего: упаковка (1)
392,39
Экономия: -8,30 грн
384,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:30
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 28
Всего: упаковка (1)
402,29
Экономия: -18,20 грн
384,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 25-А
Всего: упаковка (2)
413,03
Экономия: -18,01 грн
395,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
Всего: упаковка (1)
392,05
Экономия: -16,31 грн
375,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 14
Всего: упаковка (1)
461,99
Экономия: -77,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 69
Всего: упаковка (1)
435,99
Экономия: -51,90 грн
384,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
407,25
Экономия: -19,76 грн
387,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 30
Всего: упаковка (1)
376,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
Всего: упаковка (2)
386,99
Экономия: -2,90 грн
384,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 01 мин
Винница, ул. Ващука Николая, 14
Всего: упаковка (1)
365,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 41
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -64,90 грн
384,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (5)
407,62
Экономия: -12,60 грн
395,02 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
429,99
Экономия: -45,90 грн
384,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
Всего: упаковка (1)
381,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 65
Всего: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
Всего: упаковка (1)
412,20
Экономия: -17,18 грн
395,02 грн