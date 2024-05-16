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Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыL-КверцетЦены в аптеках

L-Кверцет жидкость флакон 100 мл, №1 - Киев (879404) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
419,00
Экономия: -23,98 грн
395,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (2)
502,99
Экономия: -118,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (2)
453,99
Экономия: -69,90 грн
384,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (3)
408,71
Экономия: -14,16 грн
394,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (2)
372,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
421,13
Экономия: -26,11 грн
395,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (2)
409,49
Экономия: -25,40 грн
384,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (2)
454,99
Экономия: -70,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
438,99
Экономия: -54,90 грн
384,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (1)
446,99
Экономия: -62,90 грн
384,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
418,88
Экономия: -23,86 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (2)
388,89
Экономия: -13,15 грн
375,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
411,57
Экономия: -16,55 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (3)
409,46
Экономия: -26,29 грн
383,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
Всего: упаковка (1)
376,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (4)
427,99
Экономия: -43,90 грн
384,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (3)
410,20
Экономия: -22,71 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (1)
410,15
Экономия: -15,13 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
414,38
Экономия: -19,36 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (2)
419,31
Экономия: -24,29 грн
395,02 грн