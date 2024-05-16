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Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники веществ антиоксидантного действия и веществ, влияющих на энергетический обменДиетические добавки — антиоксидантыL-КверцетЦены в аптеках

L-Кверцет жидкость флакон 100 мл, №1 - Харьков (879404) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
420,14
Экономия: -25,12 грн
395,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
435,99
Экономия: -51,90 грн
384,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
413,03
Экономия: -25,54 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (2)
415,92
Экономия: -20,90 грн
395,02 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
410,97
Экономия: -23,48 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (2)
414,15
Экономия: -26,66 грн
387,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 35-В
Всего: упаковка (2)
403,67
Экономия: -15,97 грн
387,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
406,01
Экономия: -18,52 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
Всего: упаковка (1)
400,43
Экономия: -12,94 грн
387,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (1)
406,98
Экономия: -19,49 грн
387,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
414,14
Экономия: -19,12 грн
395,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
407,79
Экономия: -20,30 грн
387,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
401,59
Экономия: -21,69 грн
379,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
Всего: упаковка (2)
405,65
Экономия: -22,17 грн
383,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (1)
376,20 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (3)
437,99
Экономия: -53,90 грн
384,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
414,34
Экономия: -26,85 грн
387,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (2)
446,99
Экономия: -62,90 грн
384,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (1)
409,44
Экономия: -25,96 грн
383,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Кобеляки, ул. Миллионная, 16/2
Всего: упаковка (1)
376,20 грн