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Артифар капсулы, №30 - Запорожье (879779) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
260,62
Экономия: -24,87 грн
235,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
225,49
Экономия: -11,49 грн
214,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
259,57
Экономия: -28,42 грн
231,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
168,13
Экономия: -10,53 грн
157,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
230,52
Экономия: -10,52 грн
220,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
220,66
Экономия: -11,05 грн
209,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
245,18
Экономия: -13,94 грн
231,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
234,81
Экономия: -7,81 грн
227,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
228,23
Экономия: -7,33 грн
220,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
243,34
Экономия: -11,54 грн
231,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
255,24
Экономия: -19,49 грн
235,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
239,00
Экономия: -13,10 грн
225,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
238,43
Экономия: -14,53 грн
223,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
233,69
Экономия: -11,89 грн
221,80 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
247,67
Экономия: -11,92 грн
235,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
249,05
Экономия: -15,05 грн
234,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
250,94
Экономия: -15,19 грн
235,75 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
236,50
Экономия: -8,70 грн
227,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (8)
232,13
Экономия: -8,33 грн
223,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
251,23
Экономия: -20,60 грн
230,63 грн