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Артифар капсулы, №30 - Львов (879779) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: капсулы (15)
252,35
Экономия: -21,47 грн
230,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
221,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: капсулы (15)
229,04
Экономия: -17,34 грн
211,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
241,54
Экономия: -11,74 грн
229,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
233,99
Экономия: -28,97 грн
205,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
269,99
Экономия: -64,97 грн
205,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
251,99
Экономия: -46,97 грн
205,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
234,43
Экономия: -15,11 грн
219,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -83,97 грн
205,02 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
213,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
231,43
Экономия: -11,63 грн
219,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
213,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
262,99
Экономия: -57,97 грн
205,02 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: капсулы (15)
219,99
Экономия: -14,97 грн
205,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
236,85
Экономия: -13,05 грн
223,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
221,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (4)
227,01
Экономия: -9,21 грн
217,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (1)
203,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
242,14
Экономия: -12,14 грн
230,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Пекарская, 33
Всего: капсулы (15)
213,75 грн