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Артифар капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (879779) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
242,86
Экономия: -12,86 грн
230,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
245,04
Экономия: -13,24 грн
231,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
238,98
Экономия: -11,18 грн
227,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
241,56
Экономия: -15,76 грн
225,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
242,33
Экономия: -14,53 грн
227,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
230,67
Экономия: -8,87 грн
221,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (8)
237,47
Экономия: -13,67 грн
223,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
230,79
Экономия: -6,79 грн
224,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (2)
248,26
Экономия: -12,51 грн
235,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -7,20 грн
225,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
234,79
Экономия: -6,99 грн
227,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
253,74
Экономия: -17,99 грн
235,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
256,31
Экономия: -25,68 грн
230,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
Всего: упаковка (1)
236,49
Экономия: -10,49 грн
226,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
250,33
Экономия: -14,58 грн
235,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
246,86
Экономия: -11,11 грн
235,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (1)
256,63
Экономия: -26,02 грн
230,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1)
244,73
Экономия: -12,93 грн
231,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
245,02
Экономия: -11,02 грн
234,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
256,08
Экономия: -20,33 грн
235,75 грн