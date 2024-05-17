АП16 капсулы, №20 - Запорожье (879430) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 1 аптеке
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Подорожник
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Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
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Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
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Днепр, пер. Парусный, 18-Б
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Днепр, ул. Яркая, 19
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Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
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Черкассы, бульв. Шевченко, 320
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Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
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Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
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Одесса, дорога Фонтанская, 2
1 социальна аптека
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Киев, шоссе Харьковское, 158-К
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Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
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Всего: упаковка (8)
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Винница, ул. Келецкая, 66
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Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
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Житомир, ул. Киевская, 25
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Всего: упаковка (1)
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Сокиряны, ул. Победы, 11-А
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Староконстантинов, ул. Острожского, 13
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Кельменцы, ул. Центральная, 1-А
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Всего: капсулы (10)
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Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1