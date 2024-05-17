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АП16 капсулы, №20 - Львов (879430) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
671,99
Экономия: -172,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
617,99
Экономия: -118,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
639,99
Экономия: -140,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: капсулы (10)
578,99
Экономия: -79,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 64
Всего: упаковка (1)
605,99
Экономия: -106,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
622,99
Экономия: -123,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
Всего: упаковка (1)
605,99
Экономия: -106,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
Всего: упаковка (1)
653,99
Экономия: -154,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 11
Всего: упаковка (2)
499,80 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
546,99
Экономия: -47,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
Всего: упаковка (1)
639,99
Экономия: -140,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (1)
562,99
Экономия: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (1)
659,99
Экономия: -160,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
Всего: упаковка (1)
578,99
Экономия: -79,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Мостиска, пл. Рынок, 15
Всего: упаковка (2)
673,99
Экономия: -174,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Стуса Василия, 19
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
Всего: упаковка (1)
605,99
Экономия: -106,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, пл. Рынок, 31
Всего: упаковка (1)
578,99
Экономия: -79,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
622,99
Экономия: -123,19 грн
499,80 грн