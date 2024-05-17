АП16 капсулы, №20 - Львов (879430) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Львов, ул. Городоцкая, 149
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Львов, ул. Васильковского, 1
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Львов, ул. Мазепы, 12
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Львов, ул. Выговского Ивана, 3
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Львов, ул. Научная, 64
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Львов, ул. Миколайчука, 9
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Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
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Львов, ул. Стрыйская, 338
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Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 11
Ощад аптека
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
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Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
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Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
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Буск, ул. Львовская, 13-А
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Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
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Мостиска, пл. Рынок, 15
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Золочев, ул. Пушкина, 1
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Червоноград, ул. Стуса Василия, 19
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Дрогобыч, ул. Малый Рынок, 9
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Дрогобыч, пл. Рынок, 31
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Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6