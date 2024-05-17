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Pure Skin флюид ночной с гиалуроновой кислотой и пептидами 50 мл - Запорожье (875376) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
968,93
Экономия: -46,93 грн
922,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
970,13
Экономия: -48,13 грн
922,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
958,05
Экономия: -159,60 грн
798,45 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
977,69
Экономия: -129,45 грн
848,24 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
962,38
Экономия: -40,38 грн
922,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
975,94
Экономия: -53,94 грн
922,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
963,58
Экономия: -41,58 грн
922,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
984,33
Экономия: -125,03 грн
859,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
969,54
Экономия: -85,09 грн
884,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
968,24
Экономия: -63,31 грн
904,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
965,82
Экономия: -90,70 грн
875,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
950,58
Экономия: -59,01 грн
891,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
970,94
Экономия: -74,39 грн
896,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
980,55
Экономия: -109,26 грн
871,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
989,56
Экономия: -121,87 грн
867,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
959,06
Экономия: -37,06 грн
922,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
975,48
Экономия: -53,48 грн
922,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
981,84
Экономия: -59,84 грн
922,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
971,42
Экономия: -49,42 грн
922,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
961,55
Экономия: -90,26 грн
871,29 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом