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D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл, №20 - Запорожье (872695) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1280,00
Экономия: -220,34 грн
1059,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1190,23
Экономия: -138,72 грн
1051,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1166,97
Экономия: -95,93 грн
1071,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
1100,00
Экономия: -76,00 грн
1024,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1), стик (6)
1216,64
Экономия: -151,73 грн
1064,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: жидкость (17)
1230,86
Экономия: -173,58 грн
1057,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: жидкость (10)
1224,60
Экономия: -172,04 грн
1052,56 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
1151,99
Экономия: -95,48 грн
1056,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
1176,46
Экономия: -115,84 грн
1060,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1), стик (5)
1189,78
Экономия: -129,16 грн
1060,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
1217,64
Экономия: -152,28 грн
1065,36 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
1134,86
Экономия: -90,50 грн
1044,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: жидкость (10)
1151,50
Экономия: -105,44 грн
1046,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1), стик (2)
1182,17
Экономия: -120,07 грн
1062,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (3)
1159,59
Экономия: -97,49 грн
1062,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
1226,02
Экономия: -168,74 грн
1057,28 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), стик (6)
1211,14
Экономия: -153,22 грн
1057,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
1227,48
Экономия: -162,12 грн
1065,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (2)
1262,09
Экономия: -198,78 грн
1063,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: жидкость (15)
1217,41
Экономия: -160,13 грн
1057,28 грн