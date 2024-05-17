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D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл, №20 - Одесса (872695) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
Всего: упаковка (1)
1015,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37-Б
Всего: стик (10)
1015,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
1143,67
Экономия: -94,27 грн
1049,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
1215,09
Экономия: -149,73 грн
1065,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (1)
1290,96
Экономия: -227,65 грн
1063,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
1224,72
Экономия: -167,44 грн
1057,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (1)
1015,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
1241,73
Экономия: -167,39 грн
1074,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
Всего: упаковка (1)
1171,78
Экономия: -100,74 грн
1071,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
1172,25
Экономия: -116,19 грн
1056,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 38
Всего: упаковка (1)
1158,96
Экономия: -99,66 грн
1059,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: стик (10)
931,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
Всего: стик (13)
1015,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
1185,75
Экономия: -133,71 грн
1052,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
1222,65
Экономия: -167,16 грн
1055,49 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
1100,00
Экономия: -76,00 грн
1024,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1280,00
Экономия: -220,34 грн
1059,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1166,97
Экономия: -95,93 грн
1071,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1190,23
Экономия: -138,72 грн
1051,51 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
1160,00
Экономия: -136,00 грн
1024,00 грн