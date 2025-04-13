Киев
О товаре
Цены
Бифас средство для сухих и поврежденных волос защитное (Byphasse protective treatment for dry and damaged hair)
Бифас средство для сухих и поврежденных волос защитное (Byphasse protective treatment for dry and damaged hair)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 6 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
254,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
305,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-В
6.0 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
305,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
305,60
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
7.4 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
254,60
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
9.6 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
231,50
грн
Забронировать
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
15.5 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
280,65
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, шоссе Новое, 52
25.6 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
254,60
грн
Забронировать
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
280,84
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
200.0 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
254,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Бандеры Степана, 7
292.2 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
282,82
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Видинская, 48
300.9 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
254,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
301.3 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
280,22
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
318.4 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
280,96
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Луцк, ул. Липинского, 7
366.0 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
254,60
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
368.0 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
261,32
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
393.4 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
254,60
грн
Забронировать
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Хотинская, 7
395.3 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
295,72
Экономия при брони:
-4,97 грн
290,75
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Самар, ул. Достоинства, 34
396.5 км
Byphasse средство для сухих и поврежденных волос защитное 250 мл №1
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
280,25
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню