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Бифас полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон (Byphasse depilatory strips cold wax for face and delicate areas)
Бифас полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон (Byphasse depilatory strips cold wax for face and delicate areas)
Киев
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Доступно в 18 аптеках в Киев
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Аптека 9-1-1
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Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
205,20
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
201,67
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,62
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
200,68
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
209,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
5.1 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
203,39
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
5.5 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
200,80
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-Д
5.9 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
183,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
220,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
183,30
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
8.5 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,99
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Западинская, 15
8.5 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,54
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 10-М
8.6 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
220,00
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
8.9 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
203,36
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
8.9 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
199,36
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 10/14
9.5 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
201,67
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
11.2 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,00
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
11.8 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,94
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
12.1 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
183,30
грн
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Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 21
20.3 км
Byphasse полоски для депиляции холодный воск для лица и деликатных зон №20
DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
202,66
грн
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