К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2 Всего: упаковка (1) 427,17 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 265-А Всего: упаковка (1) 426,94 Экономия: -3,12 грн 423,82 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 33 Всего: упаковка (1) 429,97 Экономия: -4,77 грн 425,20 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Победы, 12 Всего: упаковка (2) 430,12 Экономия: -1,77 грн 428,35 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Воли, 42 Всего: упаковка (1) 428,60 грн Забронировать