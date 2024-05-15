К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Первомайский, м-н 3-й, 39 Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 28 Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Лозовая, м-н 1-й, 23 Всего: упаковка (3) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 6/1-А Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Д Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкасское, ул. Лесная, 9-Б Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26 Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Павлоград, ул. Независимости, 166 Всего: упаковка (1) 590,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 40-А Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б Всего: упаковка (1) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Подгородное, ул. Центральная, 2 Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44 Всего: упаковка (4) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Першотравенск, ул. Независимости, 3 Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (1) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 82-Б Всего: упаковка (4) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, шоссе Донецкое, 12-Б Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Харьковская, 7 Всего: упаковка (3) 590,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113 Всего: упаковка (1) 590,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Синельниково, ул. Садовая, 106 Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, ул. Роторная, 21 Всего: упаковка (2) 590,00 грн Забронировать