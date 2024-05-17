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Cerave SA крем смягчающий для очень сухой, огрубевшей кожи 177 мл - Одесса (870767) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
437,45
Экономия: -13,12 грн
424,33 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (2)
533,30 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (2)
463,00
Экономия: -27,78 грн
435,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (2)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
448,70 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (2)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (1)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн