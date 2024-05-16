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Cerave SA крем смягчающий для очень сухой, огрубевшей кожи 177 мл - Львов (870767) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (2)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (1)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (2)
433,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
462,70 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
493,80 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 11 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
455,00
Экономия: -13,65 грн
441,35 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется через 11 мин
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 11 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (2)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (2)
463,00
Экономия: -27,78 грн
435,22 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 11 мин
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (3)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
Всего: упаковка (1)
481,15
Экономия: -14,43 грн
466,72 грн