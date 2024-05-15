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Cerave SA крем смягчающий для очень сухой, огрубевшей кожи 177 мл - Харьков (870767) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
448,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
437,45
Экономия: -13,12 грн
424,33 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (2)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (2)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
435,00
Экономия: -13,05 грн
421,95 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
513,60
Экономия: -15,41 грн
498,19 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
Всего: упаковка (1)
490,20
Экономия: -14,71 грн
475,49 грн