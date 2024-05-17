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Melabel пенка для умывания с отбеливающим эффектом 150 мл - Запорожье (871310) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
507,78
Экономия: -19,11 грн
488,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
517,01
Экономия: -28,34 грн
488,67 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
502,66
Экономия: -19,01 грн
483,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
514,75
Экономия: -31,10 грн
483,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
510,90
Экономия: -22,23 грн
488,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
590,17
Экономия: -21,17 грн
569,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
521,56
Экономия: -32,89 грн
488,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
512,77
Экономия: -29,12 грн
483,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
508,07
Экономия: -19,40 грн
488,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
506,41
Экономия: -17,74 грн
488,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
512,19
Экономия: -28,54 грн
483,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
511,22
Экономия: -27,57 грн
483,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
492,99
Экономия: -31,69 грн
461,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
503,00
Экономия: -19,35 грн
483,65 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
598,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
503,48
Экономия: -14,81 грн
488,67 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
598,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (3)
488,52
Экономия: -23,57 грн
464,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
514,18
Экономия: -49,09 грн
465,09 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
627,00 грн