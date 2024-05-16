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Melabel пенка для умывания с отбеливающим эффектом 150 мл - Харьков (871310) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
588,63
Экономия: -91,89 грн
496,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
597,96
Экономия: -69,93 грн
528,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
518,28
Экономия: -29,61 грн
488,67 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
507,88
Экономия: -24,23 грн
483,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
604,68
Экономия: -83,48 грн
521,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
612,38
Экономия: -58,75 грн
553,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (1)
506,43
Экономия: -22,78 грн
483,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
608,88
Экономия: -73,07 грн
535,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
603,77
Экономия: -34,77 грн
569,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
514,17
Экономия: -30,52 грн
483,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
503,62
Экономия: -14,95 грн
488,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
504,80
Экономия: -16,13 грн
488,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
Всего: упаковка (1)
498,98
Экономия: -15,33 грн
483,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 15
Всего: упаковка (1)
505,70
Экономия: -22,05 грн
483,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
512,81
Экономия: -24,14 грн
488,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
611,75
Экономия: -58,12 грн
553,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 17
Всего: упаковка (1)
598,07
Экономия: -78,36 грн
519,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
517,45
Экономия: -28,78 грн
488,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (2)
593,01
Экономия: -49,73 грн
543,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
589,88
Экономия: -77,78 грн
512,10 грн