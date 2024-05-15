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Pure Skin крем для лица ревитализирующий дневной против первых признаков старения SPF 50+ 50 мл - Харьков (871313) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
1046,05
Экономия: -58,61 грн
987,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
1039,14
Экономия: -51,44 грн
987,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
1012,78
Экономия: -33,78 грн
979,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
1049,74
Экономия: -122,76 грн
926,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
1059,43
Экономия: -121,93 грн
937,50 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
1048,94
Экономия: -78,01 грн
970,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
1054,76
Экономия: -214,19 грн
840,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
1040,38
Экономия: -143,62 грн
896,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
1026,38
Экономия: -128,46 грн
897,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
1043,25
Экономия: -213,51 грн
829,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
1031,08
Экономия: -52,08 грн
979,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
1023,45
Экономия: -98,29 грн
925,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
1030,17
Экономия: -64,23 грн
965,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
1038,82
Экономия: -59,82 грн
979,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
1061,93
Экономия: -104,98 грн
956,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1057,44
Экономия: -95,50 грн
961,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
1031,77
Экономия: -199,62 грн
832,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
1051,79
Экономия: -211,22 грн
840,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
1041,75
Экономия: -62,75 грн
979,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1044,30
Экономия: -65,30 грн
979,00 грн