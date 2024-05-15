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Pure Skin крем для лица ревитализирующий дневной против первых признаков старения SPF 50+ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (871313) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
1012,87
Экономия: -180,72 грн
832,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
1038,82
Экономия: -59,82 грн
979,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
1064,03
Экономия: -123,43 грн
940,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
1063,63
Экономия: -233,89 грн
829,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
1031,08
Экономия: -52,08 грн
979,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
1061,93
Экономия: -104,98 грн
956,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
1040,38
Экономия: -208,23 грн
832,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
1024,60
Экономия: -184,03 грн
840,57 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
1027,86
Экономия: -187,29 грн
840,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
1051,79
Экономия: -211,22 грн
840,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1057,44
Экономия: -225,29 грн
832,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
1031,77
Экономия: -199,62 грн
832,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1064,53
Экономия: -234,79 грн
829,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1022,86
Экономия: -193,12 грн
829,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1044,30
Экономия: -65,30 грн
979,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
1047,04
Экономия: -68,04 грн
979,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
1041,75
Экономия: -62,75 грн
979,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
1008,96
Экономия: -29,96 грн
979,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
1038,52
Экономия: -206,37 грн
832,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1029,17
Экономия: -197,02 грн
832,15 грн