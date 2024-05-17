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Odorex Антиперспирант шариковый 10 дней защиты 40 мл - Запорожье (871311) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
519,14
Экономия: -25,14 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
466,48
Экономия: -17,47 грн
449,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
519,79
Экономия: -25,79 грн
494,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
461,98
Экономия: -41,09 грн
420,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
476,13
Экономия: -27,12 грн
449,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
515,64
Экономия: -21,64 грн
494,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
517,27
Экономия: -23,27 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (4)
469,26
Экономия: -22,25 грн
447,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (3)
479,36
Экономия: -30,35 грн
449,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
467,60
Экономия: -18,59 грн
449,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
511,59
Экономия: -17,59 грн
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
462,38
Экономия: -17,78 грн
444,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (3)
465,80
Экономия: -16,79 грн
449,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
462,93
Экономия: -13,92 грн
449,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
463,67
Экономия: -19,07 грн
444,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
477,52
Экономия: -28,51 грн
449,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
472,57
Экономия: -27,97 грн
444,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
475,05
Экономия: -26,04 грн
449,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (3)
478,15
Экономия: -29,14 грн
449,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
473,08
Экономия: -24,07 грн
449,01 грн